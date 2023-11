Schauspieler und Hollywood-Studios einigen sich vorläufig

Los Angeles: Schauspieler und Filmstudios in Hollywood haben ein vorläufiges Abkommen erzielt, um den seit knapp vier Monaten dauernden Streik zu beenden. Vertreter der Schauspieler und der Filmstudios hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, gab die Gewerkschaft übereinstimmenden Medienberichten zufolge bekannt. Die Vereinbarung muss noch von den Gewerkschaftsmitgliedern ratifiziert werden, bevor sie in Kraft treten kann. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA hatten seit dem 14. Juli gestreikt. Sie fordern unter anderem eine bessere Vergütung und dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Branche geregelt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 07:00 Uhr