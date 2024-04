Schauspieler Peter Sodann gestorben

Halle: Der Schauspieler Peter Sodann ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale, wie seine Familie mitteilte. Sodann führte bis 2005 als Intendant das von ihm 1981 in Halle gegründete Neue Theater. Einem breiten Publikum wurde er im Fernsehen als „Tatort“-Kommissar Bruno Ehrlicher bekannt, den er zwischen 1992 und 2007 spielte. Zuletzt leitete Sodann im sächsischen Staucha die nach ihm benannte Bibliothek leitete. Dort sammelte er Bücher, die zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem ersten Tag der Deutschen Einheit 1990 erschienen sind.

