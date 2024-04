Schauspieler Marc Hosemann erhält den Ernst-Lubitsch-Preis

Berlin: Der Schauspieler Marc Hosemann wird in diesem Jahr mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet. Wie der Club der Filmjournalisten mitteilte, wird Hosemann für die Darstellung des Tods in "Sophia, der Tod und ich" geehrt. Die Figur habe sowohl Komik als auch Melancholie. Einen Sonderpreis bekommt der Regisseur Radek Wegrzyn für seinen Dokumentarfilm "Miss Holocaust Survivor". Dabei geht es um einen Schönheitswettbewerb in Israel, an dem Holocaust-Überlebende teilnehmen. Der Ernst-Lubitsch-Preis ist nach dem gleichnamigen Regisseur benannt und würdigt die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Film.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 17:00 Uhr