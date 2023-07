Schauspieler Kevin Spacey wird in London freigesprochen

Meldungsarchiv - 26.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Der US-Schauspieler Kevin Spacey ist in einem Strafprozess wegen angeblich sexueller Übergriffe in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Das teilte die Jury in London mit. Spacey hatte alle Vorwürfe abgestritten. Der Schauspieler, der heute 64 Jahre alt wurde, zeigte sich nach der Urteilsverkündung sichtlich gerührt. Schon im vergangenen Jahr hatte er einen Zivilprozess in den USA gewonnen, bei dem es ebenfalls um angebliche sexuelle Übergriffe gegen Männer gegangen war. Noch vor Prozessbeginn in London hatte Spacey die Hoffnung geäußert, im Falle eines Freispruchs wieder an seine Erfolge anknüpfen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 17:00 Uhr