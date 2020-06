Schauspieler Jürgen Holtz im Alter von 87 Jahren gestorben

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Schauspieler Jürgen Holtz ist im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Kerbserkrankung gestorben. Das teilt die Galerie mit, die sein bildnerisches Werk ausstellt. In beiden Teilen Deutschlands war er zu Hause: Bis 1983 spielte er an zahlreichen Theatern in der DDR, wo er auch immer wieder aneckte. Holtz bezeichnete sich deshalb als Bruchzonenschauspieler. Er spielte dann in der Bundesrepublik auch viele Rollen in Film und Fernsehen. 1993 wurde er in der ARD-Serie Motzki bekannt, in der er den gleichnamigen Fahrlehrer verkörperte, der auf die Ostdeutschen schimpfte. Zuletzt stand er als „Galileo Galilei“ in Frank Castorfs Brecht-Bearbeitung auf der Bühne.

