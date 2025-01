Schauspieler Horst Janson stirbt mit 89 Jahren

München: Der Schauspieler Horst Janson ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Seine Ehefrau bestätigte, dass er nach schwerer Krankheit verstorben ist. Janson hatte seinen Durchbruch beim Fernsehen 1968. Einem breiten Publikum wurde er in den 1970er-Jahren durch TV-Serien wie "Salto Mortale" und "Der Bastian" bekannt. In den 1980er-Jahren wurde er als Freund von Tiffy und Samson in der "Sesamstraße" zum Idol einer ganzen Kindergeneration. Janson wirkte auch bei den Karl-May-Festspielen mit und war an internationalen Produktionen beteiligt. Er spielte unter anderem an der Seite von Richard Burton, Robert Mitchum und Tony Curtis.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 28.01.2025 15:00 Uhr