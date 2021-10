Schauspieler Heinz Lieven tot

Nachrichtenarchiv - 04.10.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Der Schauspieler Heinz Lieven ist tot. Wie seine Agentur mitgeteilt hat, starb er bereits vor einer Woche im Alter von 93 Jahren in Hamburg. Lieven spielte mehrfach im "Tatort" mit und war in mehreren Fernsehserien zu sehen, unter anderem im "Großstadtrevier". Er stand zudem in zahlreichen Theatern auf der Bühne, etwa im Schillertheater Berlin oder dem Württembergischen Staatstheater in Stuttgart.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2021 12:00 Uhr