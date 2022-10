Nachrichtenarchiv - 07.10.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Schauspieler Günter Lamprecht ist tot. Er wurde 92 Jahre alt. Wie seine Agentin erst heute mitteilte, starb Lamprecht bereits am Dienstag. Berühmt wurde er mit seinen Rollen in Fassbinder-Filmen. Einem breiten Publikum bekannt wurde Lamprecht als Berliner Tatort-Kommissar Franz Markowitz. 1999 waren Lamprecht und seine Lebensgefährtin beim Amoklauf eines 16-Jährigen in Bad Reichenhall angeschossen und schwer verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2022 09:45 Uhr