Schauspieler Gene Hackman wird zusammen mit seiner Frau tot aufgefunden

Hollywood-Star Gene Hackman ist tot. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde der 95-Jährige zusammen mit seiner 63-jährigen Frau tot in seinem Haus aufgefunden. Auch der Hund des Paares soll tot sein. Den Berichten zufolge sieht die Polizei kein Anzeichen für ein Verbrechen. Hackman lebte zurückgezogen auf einer Ranch im US-Bundesstaat New Mexico. Er hatte in seiner Karriere zweimal einen Oscar erhalten - einmal als bester Hauptdarsteller für die Rolle des unkonventionellen Drogenfahnders Jimmy „Popeye“ Doyle im Film "French Connection" und einmal als Nebendarsteller im Western "Erbarmungslos".

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2025 10:15 Uhr