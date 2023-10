Schauspieler Elmar Wepper ist tot - BR ändert Programm

Planegg: Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Der jüngere Bruder von Fritz Wepper wurde 79 Jahre alt. Er starb nach Medienberichten in der Früh an plötzlichem Herzversagen. Für seine Rolle in Doris Dörries-Film "Kirschblüten – Hanami" erhielt Wepper den Bayerischen und den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller. Dem Fernsehpublikum ist er auch aus den Serien "Polizeiinspektion 1" und "Zwei Münchner in Hamburg" bekannt. Das BR erinnert heute und in den nächsten Tagen im Fernsehen und im Radio mit verschiedenen Sendungen an Wepper.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 18:00 Uhr