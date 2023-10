Schauspieler Elmar Wepper ist tot

PLanegg: Elmar Wepper ist tot. Der Film- und Fernsehschauspieler ist seiner Agentin zufolge im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Für seine Rolle als Krebskranker im Doris Dörries-Film "Kirschblüten – Hanami" erhielt Elmar Wepper den Bayerischen Filmpreis 2007 und den Deutschen Filmpreis 2008 als "Bester Hauptdarsteller". Dem Fernsehpublikum ist er unter anderem aus den Serien "Polizeiinspektion 1", "Irgendwie und Sowieso", "Unsere schönsten Jahre" sowie "Zwei Münchner in Hamburg" als Partner von Uschi Glas bekannt. Mitte der 70er Jahre hatte er beim "Kommissar" die Nachfolge seines Bruders Fritz angetreten. Elmar Wepper war auch als Synchronsprecher in zahlreichen Filmen vertreten - etwa als die Stimme von Mel Gibbson, Gene Wilder oder Ryan O’Neal. Der gebürtige Augsburger lebte zuletzt in Planegg bei München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 13:00 Uhr