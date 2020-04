Schauspieler Dieter Laser ist gestorben

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Schauspieler Dieter Laser ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie seine Frau mitteilte, starb er bereits Ende Februar in Berlin. Laser spielte unter anderem mit Hollywood-Stars wie Burt Lancaster, John Malkovich und Glenn Close. 1975 wurde er für die Titelrolle in seinem ersten Kinofilm "John Glückstadt" mit dem Deutschen Filmpreis als bester Schauspieler ausgezeichnet. Horrorfans in aller Welt wurde er spätestens 2009 bekannt. Er spielte in dem Thriller "Human Centipede" den Dr. Heiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 10:45 Uhr