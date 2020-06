Schauspieler Claus Biederstaedt gestorben

NRW will von regionalem Lockdown in Gütersloh absehen

Gütersloh: Nach dem Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb Tönnies sieht die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vorerst keinen Grund für einen Lockdown in der Region. Ministerpräsident Laschet wollte aber gravierende Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht ausschließen, wenn es zu einer höheren Zahl an Infizierten kommen werde. Er sagte nach einem Treffen mit dem Krisenstab in Gütersloh, bisher gebe es aber keinen signifikanten Übersprung in die allgemeine Bevölkerung, die Infektionszahlen seien ganz eng mit der Fleischindustrie verbunden. Laut Behörden stieg die Zahl der infizierten Mitarbeiter des Fleischverarbeitungsbetriebs in Rheda-Wiedenbrück heute auf mehr als 1.300 an. - Laschet sagte, es gehe jetzt darum, die Standorte, in denen osteuropäische Werksarbeiter untergebracht seien, aufzusuchen und das Infektionsgeschehen im Kreis unter Kontrolle zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 21:00 Uhr