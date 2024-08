Schauspieler Alain Delon stirbt mit 88 Jahren

Paris: Alain Delon ist tot. Der französische Schauspieler starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 88 Jahren. Delon zählte in den 1960er und 70er Jahren zu den populärsten Stars des europäischen Kinos. In dem Film "Der Gepard" von Luchino Visconti spielte er neben Burt Lancaster und Claudia Cardinale. In dem Streifen "Der eiskalte Engel" mimte Delon einen Profikiller und wurde in späteren Jahren immer wieder als zynischer Einzelgänger besetzt. In "Der Swimmingpool" von 1969 spielte er an der Seite von Romy Schneider. Mit ihr führte er ab 1959 für einige Jahre eine schlagzeilenträchtige Liebesbeziehung. 2019 erhielt Alain Delon die Goldene Ehrenpalme bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes.

