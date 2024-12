Scharfrichter-Beil geht an Henning Schmidtke

Passau: Am Abend ist zum 41. Mal das Scharfrichterbeil vergeben worden. Das große Beil ging an den Kabarettisten Henning Schmidtke. Die Jury lobte ihn für seine "inhaltliche Stringenz, eine klare Haltung und wunderschön gesetzte Pointen". Schmidtke setzt in seinem Programm "Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst!" vor allem auf mehr Optimismus. Das mittlere Beil bekam der Musikkabarettist Florian Wagner, der beispielsweise zeigte, wie Mozart wohl Helene Fischers Megahit "Atemlos" geschrieben hätte. Und den dritten Rang - und damit das kleinste Beil - erhielt der Salzburger Florian Strohriegl.

