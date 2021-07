Scharfe Kritik an Londoner Polizei nach Krawallen in Wembley

Nachrichtenarchiv - 14.07.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Nach den Krawallen rund um das EM-Finale im Wembley-Stadion ist die Polizei in der englischen Hauptstadt in die Kritik geraten. Wie die Zeitung "The Times" berichtet, werfen Kabinettsmitglieder und der Fußballverband FA Einsatzkräften vor, das Stadion nicht gut genug abgeschirmt zu haben. Außerdem sei die Verwunderung groß, warum die Polizei die Partie zwischen England und Italien nicht als Hochrisikospiel eingestuft habe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.07.2021 13:15 Uhr