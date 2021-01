Scharfe Kontrollen für Reisende aus Hochrisikogebieten

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehr als 20 Länder gelten in Deutschland jetzt als Corona-Hochrisikogebiete. Reisende aus diesen Staaten werden seit Mitternacht strenger kontrolliert, wenn sie hierher kommen. Sie müssen einen aktuellen negativen Corona-PCR-Test vorweisen. Es geht um Staaten, die deutlich höhere Infektionszahlen als Deutschland haben. Zu diesen Hochrisikogebieten zählen unter anderem das Nachbarland Tschechien, die Urlaubsländer Portugal, Spanien und Ägypten sowie die USA. Nach Angaben der Polizei am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main werden ankommende Passagiere aus den betroffenen Ländern konsequent überprüft - und zwar direkt an den Flugzeugen. Am Münchner Airport werden heute ein gutes Dutzend Flüge aus Hochrisikogebieten erwartet. Fluggäste, die keinen negativen Testnachweis bei sich haben, werden direkt zu einer Teststation gebracht. An den Grenzübergängen zu benachbarten EU-Staaten und in die Schweiz soll es Stichproben geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 11:00 Uhr