Scharf würdigt Arbeit des Kitapersonals in Bayern

München: In Bayern wurden im vergangenen Jahr laut Familienministerium 630.000 Kinder in knapp 11.000 staatlich geförderten Kindertagesstätten betreut. Ministerin Scharf sagte anlässlich des Tages der Kinderbetreuung, in den bayerischen Kindertageseinrichtungen leisteten aktuell gut 124.000 Mitarbeitende jeden Tag hervorragende Bildungsarbeit. Das bedeute eine Steigerung der Mitarbeiter um 95 Prozent seit 2011. Qualifiziertes Personal sei und bleibe der Schlüssel zu hoher Qualität in den Kindertageseinrichtungen, so Scharf weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 14:00 Uhr