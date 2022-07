Scharf will Personalnot in Kitas entgegenwirken

München: Bayerns Sozialministerin Scharf will der Personalnot in Kinderbetreuungseinrichtungen entgegenwirken. Nach der Sitzung des Kabinetts sagte sie, die Ausbildung in diesen Bereichen solle nun verkürzt und die Bezahlung verbessert werden. Die Ministerin kündigte zudem ein neues Programm für Quereinsteiger an. Bereits am Morgen hatte sie im BR in Aussicht gestellt, die Kinderbetreuung weiter auszubauen, etwa, um armutsgefährdete Familien zu unterstützen. Ab dem Jahr 2026 wird für Kinder im Grundschulalter in Bayern schrittweise ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Scharf kritisierte zudem die Familienpolitik der Bundesregierung. Der CSU-Politikerin zufolge stellt der Bund zu wenig finanzielle Mittel für Kinderwunschbehandlungen bereit. Daher springe ab spätestens 2023 die Landeskasse ein, so Scharf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2022 13:45 Uhr