Scharf und Paus gegen Pflichtdienst für junge Menschen - CDU dafür

Vor möglichem Ukraine-Besuch werden Forderungen an Scholz laut

Berlin: Die mögliche Reise von Bundeskanzler Scholz in die Ukraine noch in diesem Monat läßt Forderungen laut werden. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, sagte dem "Spiegel", sein Land hoffe dass der Kanzler bei seinem Besuch in Kiew endlich die deutschen Versprechen hinsichtlich Waffenlieferungen und EU-Beitritt wahr mache. Man erhoffe sich von Scholz konkrete Angaben. FDP-Fraktionsvize Lambsdorff sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Kanzler-Reise könne nicht ohne etwas Handfestes auskommen. Waffen- und Munitionslieferungen an das Land müssten verstärkt werden. CDU-Außenexperte Kiesewetter nannte die mögliche Visite ein "längst überfälliges Zeichen der Solidarität". Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass Scholz noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni zusammen mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Regierungschef Draghi nach Kiew reisen will. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2022 21:00 Uhr