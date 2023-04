Scharf fordert nach Wunsiedel Debatte über Strafmündigkeit

Meldungsarchiv - 07.04.2023 20:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Wunsiedel: Ein elfjähriger Junge ist laut Polizei offenbar am Tod des zehnjährigen Mädchens in einer oberfränkischen Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung beteiligt gewesen. Wie die Ermittler und die Staatsanwaltschaft mitteilten, lassen Ergebnisse der Spurensicherung diesen Rückschluss zu. Der Junge wurde demnach präventiv in einer gesicherten Einrichtung untergebracht, da er noch nicht strafmündig ist. Befragt wurde der Elfjährige, der wie das getötete Mädchen in der Einrichtung in Wunsiedel lebte, noch nicht. Bayerns Sozialministerin Scharf begrüßte, dass erste Ermittlungsergebnisse vorliegen. Dies gebe den Menschen ein Stück Sicherheit zurück, sagte sie dem BR. Die CSU-Politikerin forderte, noch einmal über das Alter der Strafmündigkeit zu sprechen. Innenminister Herrmann erklärte in der ARD, eine pauschale Absenkung des Strafbarkeitsalters halte er für völlig überzogen.

