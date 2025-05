Schalke verpflichtet Miron Muslic als Trainer

Zum Fußball: Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Es ist der Österreicher Miron Muslic - gab der Zweitligist aus Gelsenkirchen bekannt. Muslic kommt vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle und hat auf Schalke einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 42-Jährige soll die Königsblauen in erfolgreichere Zeiten führen. Schalke hatte die Saison auf Tabellenplatz 14 beendet. Und in der Fußball-Champions League steht heute Abend in München das Finale an. Paris Saint-Germain und Inter Mailand kämpfen um den Pokal. Anstoß ist um 21 Uhr.

