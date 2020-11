Schalke verliert in Mönchengladbach 1:4

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mönchengladbach: In der Fußball-Bundesliga bleibt Schalke 04 Tabellenletzter. Die Gelsenkirchener verloren in Mönchengladbach im Abendspiel 1:4. Zuvor hatte der FC Bayern die Tabellenführung durch einen 3:1-Auswärtssieg in Stuttgart verteidigt. Der FC Augsburg spielte zuhause 1:1 gegen Freiburg und ist Tabellenachter. Die übrigen Ergebnisse: Dortmund - Köln 1:2, Leipzig - Bielefeld 2:1 und Union Berlin - Frankfurt 3:3. In der zweiten Fußball-Bundesliga schlug Jahn Regensburg die Würzburger Kickers 2:1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 21:00 Uhr