Schalke verliert in der Fußball-Bundesliga gegen Hoffenheim 0:3

Aigner würdigt Barbara Stamm beim Staatsakt als große Tochter Bayerns

Würzburg: Zahlreiche Gäste haben bei einem Gottesdienst und Staatsakt am Nachmittag im Würzburger Kiliansdom der früheren bayerischen Landtagspräsidentin Barbara Stamm die letzte Ehre erwiesen. Der Würzburger Bischof Jung beschrieb Stamm als Frau, die sich für viele Notleidende kämpferisch eingesetzt habe. Die amtierende Landtagspräsidentin Aigner würdigte Stamm als eine Frau der klaren Worte, die sich einmischte. Sie sei eine Bayerische Löwin gewesen, eine große Tochter Bayerns, für die immer der einzelne Mensch im Mittelpunkt gestanden habe. Ministerpräsident Söder erklärte, ohne sie wäre vieles, was heute selbstverständlich in Franken und Würzburg ist, undenkbar gewesen. Stamm sei nicht nur in der CSU geschätzt und geliebt gewesen, sondern über alle Parteigrenzen hinweg, auch in Berlin und Brüssel. Stamms Tochter Claudia berichtete, am Sterbebett habe ihre Mutter klar gemacht, dass ihr Vermächtnis sein sollte, dass die Pflege endlich wertgeschätzt werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2022 17:00 Uhr