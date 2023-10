Schalke verliert gegen Hertha BSC

Zum Fußball: In der zweiten Liga hat Schalke das Duell der beiden Bundesliga-Absteiger gegen Hertha BSC verloren: Die Mannschaft unterlag in Gelsenkirchen mit 1 zu 2. Das ist bereits die sechste Niederlage in der Saison. Auch Braunschweig musste zu Hause eine Niederlage einstecken: 1 zu 3 hieß es am Ende gegen Paderborn. Kiel und Elversberg trennten sich unentschieden mit 1 zu 1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 17:00 Uhr