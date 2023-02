Schalke schlägt Stuttgart 2:1 - Augsburg verliert in Berlin 0:2

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht an den Alpen zeitweise Schnee, Tiefstwerte um -5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Schneeschauer; an den Alpen mehr Schnee; und Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen minus zwei Grad an Bodensee und Untermain und minus acht Grad ganz im Süden. Morgen windig und wechselhaft bei minus einem bis plus sieben Grad. Vereinzelt Schneeschauer oder Schneeregen. Am Montag im Norden freundlicher, im Süden trüb mit etwas Schnee - vor allem in Alpennähe. Wenig Temperaturänderung. Der Dienstag soll insgesamt freundlicher werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2023 20:00 Uhr