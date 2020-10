Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gelsenkirchen: In der Fußball-Bundesliga bleibt Schalke auch am 6. Spieltag ohne Sieg. Die Gelsenkirchner spielten gegen Stuttgart 1:1 unentschieden. In der zweiten Liga konnte der HSV seine Siegesserie nicht fortsetzen. Im Derby gegen St-Pauli kam der HSV nicht über ein 2 : 2 hinaus. Die Partie Düsseldorf gegen Heidenheim ging 1:0 aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 23:00 Uhr