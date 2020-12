Schalke 04 verpflichtet Christian Gross als neuen Trainer

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Der abstiegsbedrohte Bundesligist Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Wie der Verein am Nachmittag mitteilte, wird der Schweizer Christian Gross bis zum Saisonende das Team übernehmen. Der 66-Jährige hatte in der Bundesliga den VfB Stutttgart in der Saison 2009/2010 vor dem Abstieg bewahrt. Zuletzt betreute Gross das saudi-arabische Team Al-Ahli und erklärte im Mai seinen Rückzug aus dem Trainergeschäft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.12.2020 20:00 Uhr