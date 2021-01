Schalke 04 verliert gegen den 1. FC Köln 1:2

Joe Biden tritt US-Präsidentenamt an

Washington: Der neue US-Präsident Biden hat bei seinem Amtsantritt die Amerikaner zu Einheit und Versöhnung aufgerufen. In seiner Antrittsrede schlug Biden andere Töne an als sein Vorgänger und plädierte für einen Neuanfang. Biden äußerte das Versprechen, alles dafür zu tun, um das Land zu einen und zu heilen. Er appellierte an die Bürger, neu anzufangen, einander zuzuhören und aufeinander zuzugehen. Und er betonte, er werde ein Präsident für alle Amerikaner sein. In seiner Rede sendete Biden auch ein Signal an internationale Verbündete. Wörtlich sagte der neue US-Präsident: "Wir werden unsere Bündnisse reparieren und mit der Welt zusammenarbeiten." Biden löst Donald Trump ab, der in seinen vier Jahren im Weißen Haus die politischen Gräben im Land dramatisch vertieft und internationalen Organisationen und Vereinbarungen den Rücken gekehrt hatte. Entgegen der Tradition nahm Trump auch nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 21:00 Uhr