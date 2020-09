Schalke 04 entlässt Trainer David Wagner

Nachrichtenarchiv - 27.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gelsenkirchen: Nach dem schlechtesten Saisonstart in der Geschichte der Fußball-Bundesliga trennt sich Schalke 04 von Trainer David Wagner. Der 48-Jährige sei mit sofortiger Wirkung freigestellt, ebenso wie seine Co-Trainer, teilte der Verein mit. Die Entscheidung sei trotz der enttäuschenden Ergebnisse nicht leicht gefallen, sagte Sportvorstand Schneider. Wer den Verein künftig trainiert, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. - Schalke hatte die ersten beiden Spiele der neuen Saison in München und Bremen verloren und steht mit einem Torverhältnis von 1 zu 11 auf dem letzten Tabellenplatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2020 15:00 Uhr