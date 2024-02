Schafroth redet auf Nockherberg Söder und Aiwanger ins Gewissen

München: Beim traditionellen Derblecken auf dem Münchner Nockherberg hat der Kabarettist Maxi Schafroth den bayerischen Spitzenpolitikern ins Gewissen geredet. In seiner Rolle als Fastenredner kritisierte er das verbale Dauerfeuer der vergangenen Monate - wobei er sich insbesondere Wirtschaftsminister Aiwanger vorknöpfte. Dieser sei zum "politischen Holzspalter" mutiert und betreibe wie auch Ministerpräsident Söder eine "Spirale der Hochrüstung", so Schafroth. Söder sagte danach in einer ersten Reaktion im BR-Fernsehen: Manches an der Kritik stimme nicht, sei überzeichnet gewesen - und manche Personen hätten zu sehr im Mittelpunkt gestanden. Aiwanger sagte, er hätte es schlimmer erwartet, er könne damit leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 06:00 Uhr