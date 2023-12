Schäubles Tod sorgt auch im Ausland für Trauer

Berlin: Der Tod von Wolfgang Schäuble hat auch im Ausland Trauer und Anteilnahme ausgelöst: Frankreichs Präsident Macron, EZB-Präsidentin Lagarde und EU-Kommissionschefin von der Leyen würdigten Schäuble als "großen Europäer" und "Fels in der Brandung". Bundespräsident Steinmeier nannte Schäuble einen "Glücksfall für die deutsche Geschichte". Steinmeier ordnete einen Trauerstaatsakt an. Wann diese Gedenkveranstaltung stattfinden soll, muss der Bundestag festlegen. Wolfgang Schäuble hatte die deutsche Politik 51 Jahre lang im Bundestag mitgestaltet, war Innen- und Finanzminister, Unionsfraktions- und CDU-Chef. Er starb am Dienstagabend im Alter von 81 Jahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 05:00 Uhr