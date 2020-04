Schäuble warnt vor Übertreibungen im Einsatz gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble hat vor Übertreibungen im Einsatz gegen das Corona-Virus gewarnt. Schäuble sagte dem Berliner "Tagesspiegel", man dürfe dem Schutz des Lebens nicht alles unterordnen. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert im Grundgesetz gebe, dann sei das die Würde des Menschen, sagte der CDU-Politiker. Schäuble bezog sich auf die massive Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise. Er warnte außerdem davor, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte: "Es wird schwieriger, je länger es dauert," so Schäuble wörtlich. Vielleicht werde man in einigen Wochen feststellen, dass man nicht alles richtig gemacht habe. Schäuble sagte, wir alle wüssten nicht, was unser Handeln für Auswirkungen hat - aber die Politik müsse trotzdem handeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 07:00 Uhr