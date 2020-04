Schäuble warnt vor den Folgen dauerhafter Corona-Einschränkungen

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble warnt angesichts anhaltender Corona-Beschränkungen davor, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Schäuble sagte in einem Interview, man könne nicht mit Absolutheit sagen, dass alles vor dem Schutz von Leben zurücktreten muss. Auch wenn der Staat die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleiste, würden doch weiterhin Menschen an Corona sterben. Nach seinen Worten kommt es jetzt darauf an, auch die ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen abzuwägen. Schäuble wörtlich: "Zwei Jahre lang einfach alles stillzulegen, auch das hätte fürchterliche Folgen."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 11:00 Uhr