Schäuble und Knobloch warnen vor Antisemitismus

27.01.2021 12:45 Uhr

Berlin: Beim Holocaust-Gedenktag hat Bundestagspräsident Schäuble vor neuen Formen von Rassismus und Antisemitismus gewarnt. In seiner Rede im Bundestag sagte er, es sei niederschmetternd, eingestehen zu müssen, dass unsere Erinnerungskultur nicht vor einer dreisten Umdeutung oder sogar Leugnung der Geschichte schütze. Er forderte, die Formen des Erinnerns zu erneuern. Die kollektive Verantwortung für das Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten bleibe bestehen. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, mahnte in ihrer Rede, die deutsche Demokratie müsse wehrhaft verteidigt werden. Sie sagte, antisemitische Vorfälle in Deutschland erfolgten offen und ungeniert. Judenfeindliches Denken und Reden sei wieder salonfähig - von der Schule bis zur Corona-Demo. Sie erinnerte an Millionen Opfer des Holocaust und legte in ihrer Rede "den Stab der Erinnerung" in die Hände der nachkommenden Generationen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.01.2021 12:45 Uhr