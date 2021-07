Schäuble und Karliczek fordern Jugendliche zum Impfen auf

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek hat an Studierende appelliert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Die CDU-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag", sie wünsche sich so viel Normalität wie möglich für das Wintersemester. Bundestagspräsident Schäuble warnte vor erneuten Schulschließungen nach den Sommerferien. Der "Bild am Sonntag" sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen, Kitas, Schulen und Unis zu schließen, sei alles andere als harmlos. Die Einschränkungen für Kinder und Jugendliche seien massiv. Deshalb sprach Schäuble sich dem Bericht zufolge dafür aus, 12- bis 17-Jährige gegen Covid-19 zu impfen, wenn sie es wollen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen für Jugendliche nur bei bestimmten Vorerkrankungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 02:00 Uhr