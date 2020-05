Schäuble: Kriegsende bedeutet Verpflichtung zu Europa

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble hat dazu aufgerufen, das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkiegs als Aufforderung für eine Stärkung Europas zu begreifen. Wichtig sei es auch, so der CDU-Politiker im RedaktionsNetzwerk Deutschland, sich dafür verantwortlich zu fühlen, Errungenschaften wie Frieden und Demokratie nicht zu gefährden. Heute vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, endete mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht der Krieg in Europa.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.05.2020 05:00 Uhr