Schäuble ist gegen Corona-Untersuchungsauschuss

Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble hält wenig davon, die Corona-Politik vom nächsten Bundestag in einem Untersuchungs-Ausschuss oder einer Enquete-Kommission aufarbeiten zu lassen. Er sagte in Zeitungs-Interviews wörtlich, man müsse "trennen zwischen Entscheidungen in der Krise und Rechthabererei hinterher". Die Entscheidung darüber liege aber beim neu gewählten Parlament. Die jetzigen Oppositionsparteien Grüne, Linke und FDP dringen darauf, das Land jetzt auf möglicherweise steigende Infektionszahlen im Herbst vorzubereiten. Die Regierung dürfe sich auf den derzeit niedrigen Zahlen nicht ausruhen, sagte Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 13:00 Uhr