Schäuble ist für kürzere Sommerferien

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über anhaltende Schulschließungen hat Bundestagspräsident Schäuble eine Verkürzung der Sommerferien ins Spiel gebracht. In einem Zeitungsinterview sagte der CDU-Politiker, dies böte Schülern Gelegenheit, den jetzt versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Aus vielen Gründen sei zudem unklar, wann und wie man im Sommer verreisen könne. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, reagierte skeptisch. Im Deutschlandfunk zweifelte er am Effekt eines solchen Schrittes, nötig sei vielmehr ein gutes Gesamtkonzept. SPD-Vize Kühnert lehnte eine Ferienverkürzung ab mit der Begründung, Erholung sei in so einem Stressjahr ein ganz wichtiger Faktor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 10:45 Uhr