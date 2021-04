Schäuble hält Änderung des Infektionsschutzgesetzes rasch für möglich

Müller erwartet kein Bund-Länder-Treffen im großen Format

Berlin: Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Müller, rechnet nicht mit einer großen Bund-Länder-Runde am Montag zum weiteren Vorgehen in der Pandemie. Berlins Regierender Bürgermeister sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es werde bestenfalls eine kurze Rücksprache geben zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzleramt. Als einen Grund für seine Einschätzung nannte Müller den Wunsch des Bundestags nach stärkerer Beteiligung an der Diskussion über die nächsten Schritte. Zudem seien die Meinungsunterschiede zu einer möglichen Verschärfung zu groß. Müller sieht Überlegungen des Kanzleramtes zu einem kurzen harten Lockdown skeptisch. Derzeit sei nicht hinreichend klar, was das bedeute. Schließlich befänden wir uns bereits im Lockdown und es gebe sehr viele Maßnahmen in den Bundesländern, die auch umgesetzt seien, so der SPD-Politiker.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.04.2021 09:45 Uhr