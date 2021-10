Schäuble gegen Mitgliederbefragung zu möglichem neuen CDU-Vorsitzenden

Nachrichtenarchiv - 10.10.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Zwei Wochen nach dem historisch schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl haben bei der Union breit angelegte Beratungen über personelle und inhaltliche Konsequenzen begonnen: In Magdeburg sind die Fraktionschefs aus dem Bundestag und den Landesparlamenten zusammengekommen. An der zweitägigen Konferenz nehmen auch Vertreter von CDU und CSU aus dem EU-Parlament teil. Kanzlerkandidat Laschet hatte angekündigt, dass er den Parteigremien morgen einen Vorschlag zur personellen Neuaufstellung machen will. Strittig ist dabei unter anderem, ob die Parteimitglieder befragt werden sollen. Eine Gruppe junger CDU-Politiker um den Chef der Jungen Union, Kuban, hatte das gefordert. Bundestagspräsident Schäuble hält das für den falschen Weg: Er befürchtet, dass Mitglieder durch Meinungsumfragen beeinflusst werden könnten. Schäuble befürwortet deshalb, dass ein Parteitag über einen möglichen neuen CDU-Vorsitzenden entscheidet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2021 18:00 Uhr