Schäuble fordert Freilassung inhaftierter Parlamentarier in Myanmar

03.03.2021 11:00 Uhr

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble hat den Militärputsch in Myanmar "auf das Schärfste" verurteilt. In einem offenen Brief fordert er die sofortige Freilassung inhaftierter Parlamentarier und Regierungsmitglieder. Schäuble verlangte die Wiederherstellung der demokratischen Strukturen in Myanmar, der Ausnahmezustand müsse aufgehoben werden. Bei neuen Protesten in dem südostasiatischen Land sind offenbar mehrere Menschen getötet worden. Nach Berichten eines Augenzeugen hatten Sicherheitskräfte auf Demonstranten geschossen, auch örtliche Medien berichteten über den Vorfall. Angesichts des gewaltsamen Vorgehens gegen Gegner des Militärputsches wird sich der UN-Sicherheitsrat am Freitag mit der Lage in Myanmar befassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 11:00 Uhr