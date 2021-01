Schäuble erinnert an Opfer des Holocaust

Berlin: Beim Holocaust-Gedenktag hat Bundestagspräsident Schäuble an alle Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Nationalsozialisten hätten, unterstützt von vielen Deutschen, den Antisemitismus in nie Dagewesenes gesteigert und den Juden das Menschsein abgesprochen, sagte er in seiner Rede. Schäuble würdigte die 1700-jährige jüdische Geschichte als Teil der deutschen Geschichte. Als die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreite, so die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, wörtlich, "wich die Gleichgültigkeit der Gewissheit über ein singuläres, präzendenzloses, bis heute kaum vorstellbares Menschheitsverbrechen". Am Ende der Zeremonie im Bundestag soll eine im 18. Jahrhundert geschriebene und in Israel restaurierte Torarolle fertiggestellt werden. Das soll zeigen, dass sich der Staat verpflichtet, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.01.2021 11:45 Uhr