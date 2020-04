Schäuble bringt Verkürzung der Sommerferien ins Spiel

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über anhaltende Schulschließungen hat Bundestagspräsident Schäuble eine Verkürzung der Sommerferien ins Spiel gebracht. In einem Zeitungsinterview sagte der CDU-Politiker, dies böte Schülern Gelegenheit, den jetzt versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Die Verantwortlichen in den Ländern sollten über verkürzte Schulferien nachdenken, zumal momentan aus vielen Gründen ohnehin unklar sei, wann und wie man im Sommer verreisen könne. Das Urlaubskonto vieler Eltern dürfte nach Schäubles Worten durch die Krise zudem jetzt schon strapaziert sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 08:00 Uhr