Schäuble appelliert an Geduld der Menschen

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble hat an die Geduld und das Verständnis der Menschen in der Corona-Krise appelliert. Er warnte vor Übermut, denn dann würde man durch die nächste Krise wieder zurückgeworfen, sagte Schäuble im B5-Interview der Woche. Die Politik müsse zu ihren Entscheidungen stehen - trotz strittiger anderer Meinungen. Gleichzeitig sprach er sich für eine schrittweise Lockerung der Einschränkungen aus, um die Wirtschaft nicht kaputtzumachen. Schäuble sprach von einem ganz schwierigen Abwägungsprozess. Der Bundestagspräsident versicherte, das Parlament nehme seine Aufgaben trotz aller Einschränkungen derzeit gut wahr. Die Kontrolle der Regierung funktioniere, ebenso die Gesetzgebung. Abschließend äußerte Schäuble im B5-Interview die Hoffnung, dass die Krise für mehr Menschlichkeit sorgt und die Gesellschaft am Ende stärker macht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 11:15 Uhr