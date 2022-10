SC Freiburg steht im Achtelfinale der Europa League

IAEA plant Inspektion in der Ukraine

Wien: Die Internationale Atomenergiebehörde will wegen der russischen Vorwürfe noch in dieser Woche Beobachter in die Ukraine schicken. Russland hatte behauptet, die Ukraine arbeite an sogenannten schmutzigen Bomben. Damit sind konventionelle Sprengsätze gemeint, denen radioaktives Material beigemischt ist. Der Chef der Atomenergie-Behörde Grossi teilte mit, die Ukraine habe um die Inspektion gebeten. Die Experten der IAEA würden an zwei Standorten Nachprüfungen durchführen. Ziel sei es, jede nicht deklarierte Produktion oder Verarbeitung von Kernmaterial in der Ukraine aufzudecken. Moskau hatte zuletzt mehrfach behauptet, Kiew lasse schmutzige Bomben herstellen. Fotos, die das belegen sollten, hatten sich allerdings als manipuliert herausgestellt.

