Sayragul Sauytbay bekommt Menschenrechtspreis in Nürnberg

Nürnberg: Sayragul Sauytbay hat den Internationalen Menschenrechtspreis der Stadt erhalten. Die 45-Jährige hat als eine der ersten die Zustände in chinesischen Straf- und Umerziehungslagern in der Provinz Xinjiang bekannt gemacht. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch schätzen, dass rund eine Million Menschen in solchen Lagern interniert werden. Sayragul Sauytbay, die als Ärztin und Schulleiterin tätig war, wurde 2017 als Ausbilderin für eines der Lager zwangsrekrutiert. Sie sollte den Insassen Chinesisch beibringen. Gleichzeitig musste sie selbst Folter erleiden. Nachdem sie einige Monate später unerwartet freigelassen wurde, konnte sie ins Ausland fliehen und lebt mittlerweile in Schweden. Aus Sicht der Jury steht ihr Leben exemplarisch für das Schicksal ethno-religiöser Minderheiten in China.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 14:00 Uhr