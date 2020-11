Save-The-Children-Bericht: Fast jedes fünfte Kind wächst in bewaffnetem Konflikt auf

Nachrichtenarchiv - 20.11.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Jedes fünfte Kind weltweit wächst laut einem Bericht der Hilfsorganisation Save the Children in einem bewaffneten Konflikt auf. Demnach waren 2019 über 400 Millionen Kinder betroffen. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Datenerhebung. In den letzten zehn Jahren sind dem Bericht zufolge pro Tag durchschnittlich 25 Kinder verstümmelt oder getötet worden. Zu den gefährlichsten Ländern gehörten im letzten Jahr Afghanistan, Irak, Syrien sowie afrikanische Staaten wie der Kongo, Mali und Nigeria.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.11.2020 04:00 Uhr