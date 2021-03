Sauter will offenbar alle Ämter in der CSU niederlegen

Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der in die Kritik geratene CSU-Landtagsabgeordnete Sauter will offenbar alle Parteiämter niederlegen. Wie Focus Online berichtet, will Sauter dazu eine persönliche Erklärung abgeben. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Fraktionschef Kreuzer hatte Sauter ein Ultimatum bis zum Mittag gestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss er die Vorwürfe gegen ihn im Zusammenhang mit der Maskenaffäre aufklären. Andernfalls droht ihm der Ausschluss aus der Fraktion und eventuell auch ein Rauswurf aus der Partei. Der frühere Justizminister hat zugegeben, die Verträge für ein Geschäft mit Masken ausgearbeitet zu haben. Spekulationen über ein Honorar in Höhe von einer Million Euro wollte Sauter aber nicht bestätigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 23:00 Uhr