Saudi-Arabien will Ausstieg aus fossilen Energien nicht mittragen

Dubai: Saudi-Arabien lehnt nach Angaben von Energieminister Abdulaziz bin Salman einen globalen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ab. Der Minister sagte in einem Fernseh-Interview, man werde einen solchen Beschlusstext auf der Klimakonferenz in Dubai nicht akzeptieren - "absolut nicht", wie er wörtlich ergänzte. Saudi-Arabien ist der größte Öl-Exporteur weltweit. Der Entwurf des Abschluss-Dokuments von Dubai führt den Ausstieg aus allen fossilen Energien als zentralen Punkt auf. Ein Beschluss darüber muss einstimmig gefasst werden. Gleichzeitig wurden auf der Konferenz Studienergebnisse bekannt, wonach der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid in diesem Jahr weltweit einen neuen Höchstwert erreichen wird. Die EU und die USA haben ihren Ausstoß zwar gesenkt, Indien und China aber legen zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 12:00 Uhr